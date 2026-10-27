Вертолетчики работали с перегрузками

Факты коррупции в филиале «КрасАвиа» в селе Хатанга на Таймыре сотрудники краевого управления ФСБ России выявили осенью 2025 года. Тогда были задержаны руководитель подразделения Константин Дмитрячков и командир авиагруппы Иван Шпарлов, профессионализмом которого восхищались коллеги. В июне 2025 года вертолет, который пилотировал Иван Шпарлов, совершил уникальную, по мнению сослуживцев, посадку на дрейфующую ледовую станцию «Северный полюс-42». «Одной из участниц экспедиции срочно потребовалась медицинская помощь. По заявке на санитарный рейс вертолет с врачом на борту вылетел со стационара “Ледовая база Мыс Баранова” на архипелаге Северная Земля и, преодолев расстояние около 1300 км, благополучно совершил посадку на ледовую платформу»,— рассказывали тогда в «КрасАвиа».