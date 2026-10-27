Вертолетчики работали с перегрузками
Экс-командира авиагруппы «КрасАвиа» посадили за взятки
Суд отправил в колонию на четыре года и восемь месяцев бывшего командира авиагруппы компании «КрасАвиа» Ивана Шпарлова по делу о коррупции. Пилот вертолета Ми-8, согласно версии следствия, брал взятки за перевозку бортом грузов сверх допустимой нормы. За это представители компаний, занимающихся строительством и геологоразведкой в Заполярье, за два года заплатили ему в общей сложности 2,8 млн руб. Авиатор, которому грозило от восьми до 15 лет, полностью признал вину и, рассчитывая на смягчение приговора, заключил соглашение о сотрудничестве.
В Красноярске 27 октября завершился суд над 50-летним Иваном Шпарловым — бывшим командиром Хатангской авиагруппы «КрасАвиа». По информации прокуратуры региона, авиатора признали виновным в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет) и приговорили к четырем годам и восьми месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 4 млн руб.
Летчику в течение трех лет после освобождения запретили работать на руководящих должностях в компаниях, занимающихся пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Кроме того, суд конфисковал 2,8 млн руб., полученные в качестве взятки. После оглашения приговора Иван Шпарлов был взят под стражу.
Факты коррупции в филиале «КрасАвиа» в селе Хатанга на Таймыре сотрудники краевого управления ФСБ России выявили осенью 2025 года. Тогда были задержаны руководитель подразделения Константин Дмитрячков и командир авиагруппы Иван Шпарлов, профессионализмом которого восхищались коллеги. В июне 2025 года вертолет, который пилотировал Иван Шпарлов, совершил уникальную, по мнению сослуживцев, посадку на дрейфующую ледовую станцию «Северный полюс-42». «Одной из участниц экспедиции срочно потребовалась медицинская помощь. По заявке на санитарный рейс вертолет с врачом на борту вылетел со стационара “Ледовая база Мыс Баранова” на архипелаге Северная Земля и, преодолев расстояние около 1300 км, благополучно совершил посадку на ледовую платформу»,— рассказывали тогда в «КрасАвиа».
Сотрудникам авиакомпании инкриминировали взяточничество. По материалам главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в 2023—2025 годах обвиняемые брали взятки за перевозку вертолетом Ми-8 грузов сверх допустимой нормы, избавляя от дополнительных финансовых затрат деловых партнеров — компании, занимающиеся строительством и геологоразведкой на Таймыре. «Сотрудники авиакомпании включали в заявки недостоверную информацию о транспортировке меньшей массы груза, чем фактически находилось на борту»,— рассказали в следственном ведомстве, отметив, что «случаев, создающих угрозу транспортной безопасности, не возникло». Сумма подношений составила 5,8 млн руб.
Под следствием также оказались представители компаний, платившие взятки, и два посредника — всего шесть человек. Авиаторы Константин Дмитрячков и Иван Шпарлов, рассчитывая на благосклонность суда, заключили соглашение о сотрудничестве (наказание в этом случае составляет не более двух третей от максимального срока по инкриминируемой статье УК РФ), дела в отношении них выделили в отдельные производства. В июне суд приговорил экс-главу филиала «КрасАвиа» к пяти годам колонии строгого режима, штрафу в размере 4 млн руб. с конфискацией взятки в 2,95 млн руб.