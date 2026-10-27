Стартовал прием заявок на рейтинг «Топ-100 российских менеджеров»

«Сильные регионы начинаются с сильных управленцев. Именно их профессионализм, инициативы и решения определяют развитие бизнеса и экономики на местах. Рейтинг "Топ-100 российских менеджеров. Регионы" — это возможность не только признать достижения лучших руководителей, но и сделать их опыт ориентиром для других, раскрыть кадровый потенциал регионов и объединить лидеров, которые формируют развитие территорий и будущее российской экономики»,— отметил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.