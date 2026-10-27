Стартовал прием заявок на рейтинг «Топ-100 российских менеджеров»
Мероприятие впервые пройдет в Петербурге
Ассоциация менеджеров объявила о начале приема заявок на рейтинг «Топ-100 российских менеджеров. Санкт-Петербург и Ленинградская область». Проект направлен на выявление наиболее эффективных руководителей компаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области, распространение лучших управленческих практик и развитие деловых связей в бизнес среде. Инициатива реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и издательского дома «Коммерсантъ».
Официальный классификатор рейтинга включает 13 отраслевых и 10 функциональных направлений. В их числе: высший руководитель, коммерческий директор, финансовый директор, директор по персоналу, директор по маркетингу, директор по общественным и корпоративным связям, директор по правовым вопросам, директор по развитию, директор по информационным технологиям, директор по логистике.
«Сильные регионы начинаются с сильных управленцев. Именно их профессионализм, инициативы и решения определяют развитие бизнеса и экономики на местах. Рейтинг "Топ-100 российских менеджеров. Регионы" — это возможность не только признать достижения лучших руководителей, но и сделать их опыт ориентиром для других, раскрыть кадровый потенциал регионов и объединить лидеров, которые формируют развитие территорий и будущее российской экономики»,— отметил Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров.
Методология рейтинга основана на принципе «лучшие выбирают лучших». В ходе экспертного голосования топ-менеджеры сами оценивают достижения коллег в соответствующих функциональных направлениях.
Критериями оценки выступают деловая репутация, вклад в развитие компании, а также ряд функциональных показателей. От одной компании в каждом функциональном направлении может быть заявлен не более чем один кандидат. Стаж руководителя в организации на данной позиции должен составлять не менее шести месяцев, а должностные обязанности соответствовать выбранному функционалу.
Рейтинг «Топ-100 российских менеджеров. Регионы» основан на 25-летнем опыте и методологии ежегодного федерального рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», который Ассоциация менеджеров проводит с 2001 года. За время существования проекта его лауреатами стали более 19 тыс. управленцев страны. Рейтинг признан одним из наиболее эффективных инструментов оценки профессиональной репутации руководителей высшего звена и признания их управленческих достижений.
Процедура отбора лауреатов рейтинга включает несколько этапов: подача заявок, экспертное онлайн-голосование и публикация результатов. Итоги рейтингов «Топ-100 российских менеджеров. Регионы» будут представлены в апреле 2027 года, имена лауреатов опубликуют на страницах издания «Коммерсантъ».