Базу отдыха стекольного магната Ставрополья продали с аукциона за 180 млн рублей

Публичное предложение предусматривало последовательное снижение цены на 2 млн руб. каждые пять рабочих дней. Всего было предусмотрено семь этапов, на последнем стоимость лота могла опуститься до 175,4 млн руб. Прием заявок начался 21 сентября и должен был завершиться 2 ноября, а этапы снижения цены продолжались бы до 9 ноября. Однако победитель определился до окончания этого срока. ООО «Строй Град Сибирь» участвовало в торгах через агента — ООО «Торгер» по договору от 12 октября 2026 года.