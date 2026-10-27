Базу отдыха стекольного магната Ставрополья продали с аукциона за 180 млн рублей
Базу отдыха «Лазурь» в Архызском ущелье Карачаево-Черкесии, принадлежавшую бывшему владельцу стекольного холдинга «ЮгРосПродукт» Алексею Яшкунову, продали за 180 млн руб. Победителем торгов по реализации имущества банкрота стало новосибирское ООО «Специализированный застройщик “Строй Град Сибирь”». Компания оказалась единственным участником этапа публичного предложения, предложившим цену не ниже установленной на этом этапе. С информацией о торгах в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ознакомился «Ъ-Кавказ».
В состав лота вошли семь объектов недвижимости общей площадью около 1,77 тыс. кв. м, земельный участок площадью 1 га и право аренды еще одного участка площадью 3,43 га. Последний относится к землям лесного фонда и предназначен для культурно-оздоровительных и спортивных целей. Договор аренды заключен в июне 2008 года сроком на 49 лет.
На территории базы расположены гараж площадью 129 кв. м, жилой сборный домик с верандой площадью 88,8 кв. м, жилой дом площадью 461 кв. м, мобильная котельная площадью 89,1 кв. м, склад-ангар с пристройкой площадью 427,8 кв. м, трансформаторная подстанция площадью 64,9 кв. м и спальный корпус площадью 508,2 кв. м. Основной земельный участок предназначен для размещения базы отдыха «Лазурь».
Начальная цена первого этапа публичного предложения составляла 187,4 млн руб. Итоговая стоимость оказалась ниже на 7,4 млн руб., или почти на 4%. При этом по сравнению с декабрем 2025 года, когда базу отдыха выставляли на торги за 231,4 млн руб., ее цена снизилась на 51,4 млн руб., или 22,2%.
Публичное предложение предусматривало последовательное снижение цены на 2 млн руб. каждые пять рабочих дней. Всего было предусмотрено семь этапов, на последнем стоимость лота могла опуститься до 175,4 млн руб. Прием заявок начался 21 сентября и должен был завершиться 2 ноября, а этапы снижения цены продолжались бы до 9 ноября. Однако победитель определился до окончания этого срока. ООО «Строй Град Сибирь» участвовало в торгах через агента — ООО «Торгер» по договору от 12 октября 2026 года.
Покупатель получит объекты недвижимости и земельный участок. При этом переуступка прав и обязанностей по договору аренды лесного участка возможна только после согласия арендодателя. Финансовый управляющий должен направить соответствующий запрос после определения победителя торгов.
Алексей Яшкунов был одним из известных предпринимателей Ставропольского края, связанных со стекольной промышленностью. Он являлся бенефициаром ОАО «ЮгРосПродукт», которое выпускало листовое и тарное стекло и объединяло, в частности, Новоалександровский и Красногвардейский стеклотарные заводы. В декабре 2016 года холдинг признали банкротом. По материалам дела, его кредиторская задолженность превышала 7 млрд руб., а активы оценивались в 5,2 млрд руб.
Продажа «Лазури» проходит в рамках личного банкротства Яшкунова — дела № А63-2758/2019. Процедура реализации имущества предпринимателя была введена решением Арбитражного суда Ставропольского края от 11 февраля 2020 года, финансовым управляющим назначен Данила Журавков. Согласно сообщению о результатах торгов, Яшкунов умер 8 июня 2021 года, однако реализация его активов продолжается.
В октябре 2026 года в рамках этого же дела два нежилых объекта недвижимости Яшкунова в Ставрополе продали за 93,555 млн руб. Покупателем стало АО «Электроавтоматика». Ранее на торги также выставляли имущественные комплексы бывшей группы «ЮгРосПродукт» и катер Azimut-58, который не удалось продать на повторных торгах из-за отсутствия заявок.