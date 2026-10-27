В Екатеринбург доставили 15 новых автобусов

Всего в этом году автобусный парк пополнится на 103 машины по программе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Из них 38 машин большого класса направят на маршруты № 47, 52, 56, 60, 70, 77, 82, 83, 87 и 98, еще 15 автобусов среднего класса планируется распределить между маршрутами № 86, 52, 48 и 74. На маршрут №52 уже отправили первые пять машин.