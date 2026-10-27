В Екатеринбург доставили 15 новых автобусов
Закупленные ЕМУП «Гортранс» первые 15 из 50 автобусов прибыли в Екатеринбург, сообщили в городской администрации. Остальные доставят в город до конца недели. К 15 декабря по 12 автобусов планируется выпустить на маршруты №61 и №84, по 13 — на №59 и №65.
Всего в этом году автобусный парк пополнится на 103 машины по программе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Из них 38 машин большого класса направят на маршруты № 47, 52, 56, 60, 70, 77, 82, 83, 87 и 98, еще 15 автобусов среднего класса планируется распределить между маршрутами № 86, 52, 48 и 74. На маршрут №52 уже отправили первые пять машин.
Кроме того, парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 50 трамваями, 55 троллейбусами с увеличенным автономным ходом и 15 автобусами особо большого класса.
По данным с портала госзакупок, начальная цена закупки по договору предоставления лизинга автобусов большой вместимости для ЕМУП «Гортранс» составляла более 1,4 млрд руб. Одна машина должна вмещать не менее 115 пассажиров и быть выпущена не ранее 2026 года.