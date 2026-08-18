В Екатеринбурге планируют закупить 105 новых автобусов

Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 новых автобусов большого класса, сообщили в городской администрации. Ожидается, что частные перевозчики дополнительно приобретут еще 55 автобусов в ближайшее время. Всего в уральской столице планируют приобрести 105 новых автобусов по программе ГТЛК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Транспорт должен быть низкопольным, доступным для инвалидов, иметь климат-контроль, USB-зарядки и информационные экраны с данными об остановках, номере маршрута и погоде. Автобус должен вмещать не менее 115 пассажиров и быть выпущен не ранее 2026 года. Итоги тендера на поставку техники будут подведены 11 сентября текущего года. По данным с портала госзакупок, начальная цена закупки по договору предоставлению лизинга автобусов большой вместимости для ЕМУП «Гортранс» составляет более 1,4 млрд руб.

В июле в Екатеринбург прибыли 15 новых «автобусов-гармошек» от производителя Volgabus, предназначенных для маршрутов №50, 64 и 67. Они могут вмещать до 200 пассажиров.

Ирина Пичурина