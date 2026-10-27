Ярославский депутат поднял проблему благоустройства захоронений участников СВО

«Ребята с Ярославского района, с Ростова, с Данилова, откуда только нет. Пацаны погибли в 22-м году, в 24-м похоронены. Проектирование есть, но памятники не изготовлены, не установлены, не сделано общее благоустройство. Завтра у нас 27-й год. Почему я должен это доказывать? Вы хотите, чтобы мамы это доказали? С этой площадки обращаюсь на уровень губернатора области. Михаил Яковлевич, воинский мемориал, Леонтьевское. Не выполнено благоустройство, надо сделать»,— сказал депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.