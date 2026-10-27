Ярославский депутат поднял проблему благоустройства захоронений участников СВО
Депутат Ярославской областной думы Василий Бобков обратился к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой решить проблему благоустройства захоронений участников СВО на Воинском мемориальном кладбище в Ярославле. Выступление прозвучало на заседании думы 27 октября.
«Ребята с Ярославского района, с Ростова, с Данилова, откуда только нет. Пацаны погибли в 22-м году, в 24-м похоронены. Проектирование есть, но памятники не изготовлены, не установлены, не сделано общее благоустройство. Завтра у нас 27-й год. Почему я должен это доказывать? Вы хотите, чтобы мамы это доказали? С этой площадки обращаюсь на уровень губернатора области. Михаил Яковлевич, воинский мемориал, Леонтьевское. Не выполнено благоустройство, надо сделать»,— сказал депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.
По оценке депутата, на благоустройство захоронений необходимо 60-80 млн руб. в этом году и 150-200 млн руб. в следующем, включая другие региональные объекты. Сейчас полномочия по заказу памятников для участников СВО и последующему благоустройству лежат на органах местного самоуправления.
«Местная власть это не вытягивает. Надо сделать хорошо, красиво. Это память. Этот вопрос больше не могу поднимать, потому что сердце болит. Друзья мои, мы здесь с вами власть или что?»— добавил Василий Бобков.
Депутату ответил министр финансов Ярославской области Алексей Долгов, присутствовавший на заседании.
«Василий Сергеевич, вы являетесь опытным депутатом и знаете, как планируются расходы бюджетов. Вы что-нибудь сделали для того, чтобы была разработана проектно-сметная документация? Кто же против обустройства мемориалов? Мы каждый год выделяем на это деньги — из федерального, из областного бюджета. Давайте в какую-нибудь форму облечем ваши вопросы, предложения. И тогда будет у нас с вами конкретный разговор»,— сказал министр финансов региона Алексей Долгов.