ФНС требует банкротства томской компании из перечня приоритетных инвестпроектов

«Сибирьлес» с 2015 года ведет заготовку древесины в Зырянском районе Томской области. Готовая продукция реализуется на внутреннем рынке, а также экспортируется в Китай. В 2019 году руководство компании заявляло об увеличении производственных мощностей деревообрабатывающего комплекса. Согласно плану, к 2026 году предприятие должно было увеличить выпуск пиломатериалов до 40,49 тыс. куб. м, шпона — до 58,4 тыс. куб. м, мебельных компонентов — до 23 тыс. куб. м, пеллет — до 61,2 тыс. куб. м и древесного угля — до 13,8 тыс. куб. м. Инвестиции в проект оценивались в 501 млн руб.