ФНС требует банкротства томской компании из перечня приоритетных инвестпроектов
Арбитражный суд Томской области зарегистрировал исковое заявление инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 7 по Омской области о признании банкротом ООО «Сибирьлес» из-за долга в 17,3 млн руб. Заявление налогового органа поступило 26 октября и пока не принято к производству, следует из картотеки.
«Сибирьлес» с 2015 года ведет заготовку древесины в Зырянском районе Томской области. Готовая продукция реализуется на внутреннем рынке, а также экспортируется в Китай. В 2019 году руководство компании заявляло об увеличении производственных мощностей деревообрабатывающего комплекса. Согласно плану, к 2026 году предприятие должно было увеличить выпуск пиломатериалов до 40,49 тыс. куб. м, шпона — до 58,4 тыс. куб. м, мебельных компонентов — до 23 тыс. куб. м, пеллет — до 61,2 тыс. куб. м и древесного угля — до 13,8 тыс. куб. м. Инвестиции в проект оценивались в 501 млн руб.
В 2020 году проект вошел в список приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденный Минпромторгом РФ.
По данным платформы СПАРК-Интерфакс, ООО «Сибирьлес» ведет деятельность в сфере лесозаготовок с 2006 года. Собственниками предприятия с долями по 50% являются предприниматель Александр Новиков и «Чжучжэнская компания "Сунюань"» (КНР). По итогам 2025 года выручка предприятия составила 366,3 млн руб., чистая прибыль — 481 тыс. руб.