В Севастополе осудили обвиняемого в убийстве местной жительницы веником в 2012 году

В декабре 2012 года, заподозрив женщину в краже, мужчина избил ее веником. По данным прокуратуры, он нанес потерпевшей не менее пяти ударов по голове и не менее 27 ударов по другим частям тела. Через пять дней женщина скончалась в больнице от полученных травм.