В Севастополе осудили обвиняемого в убийстве местной жительницы веником в 2012 году
Суд заочно приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима 47-летнего уроженца Днепропетровской области, признанного виновным в причинении смерти жительнице Севастополя в 2012 году. Мужчина скрылся после преступления и был объявлен в международный розыск.
Как сообщили в прокуратуре Севастополя, обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ поддержала прокуратура Гагаринского района города.
По данным следствия, в 2012 году мужчина занимался отделочными работами на различных объектах Севастополя. Он арендовал комнату в квартире на улице Репина у своего знакомого, с которым работал. В соседней комнате жила 41-летняя сестра арендодателя.
В декабре 2012 года, заподозрив женщину в краже, мужчина избил ее веником. По данным прокуратуры, он нанес потерпевшей не менее пяти ударов по голове и не менее 27 ударов по другим частям тела. Через пять дней женщина скончалась в больнице от полученных травм.
После произошедшего осужденный скрылся, оставив личные вещи в арендованной квартире. Приговор вынесен заочно.