Трое новосибирцев вымогали у владельца криптовалюты 1,3 млрд рублей
Железнодорожный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении трех местных жителей по делу о вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ) более 1 млрд руб. Кроме того, им инкриминируют похищение человека (ч. 2 ст. 126), разбой (ч. 4 ст. 162) и кражу (ч. 4 ст. 158), сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, в августе 2025 года фигуранты дела похитили новосибирца и отвезли его в город Обь. Там злоумышленники удерживали потерпевшего до тех пор, пока он не передал им ключи от своей квартиры, а также не сообщил адрес дома, логин и пароль от криптокошельков.
В дальнейшем они перевезли жертву в деревню Сосновка, где продержали еще неделю, пока 1,3 млрд руб. не были причислены на их криптокошельки, установили правоохранители. Кроме того, говорится в сообщении, в доме похищенного нападавшие украли 50 млн руб.