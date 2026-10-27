Трое новосибирцев вымогали у владельца криптовалюты 1,3 млрд рублей

По версии следствия, в августе 2025 года фигуранты дела похитили новосибирца и отвезли его в город Обь. Там злоумышленники удерживали потерпевшего до тех пор, пока он не передал им ключи от своей квартиры, а также не сообщил адрес дома, логин и пароль от криптокошельков.