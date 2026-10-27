В Туве профсоюз работников образования требует пересчитать зарплаты педагогов
Учителя Тувы потребовали от главы республики установить им должностные оклады на уровне не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Требование содержится в обращении к Владиславу Ховалыгу, направленном региональной организацией Общероссийского союза образования.
Документ опубликован на сайте республиканской организации. По данным его авторов, оклады работников образования составляют 12,3—12,9 тыс. руб. При этом все компенсационные и стимулирующие выплаты, а также оплата дополнительных часов «включаются в доведение заработной платы до МРОТ». Педагоги ссылаются на постановления Конституционного суда РФ, согласно которым компенсационные выплаты призваны дополнительно возместить повышенную нагрузку или особые условия работы.
«Просим Вас организовать встречу с профсоюзным активом, педагогами республики для обсуждения данного вопроса… Затягивание решения вопроса оплаты труда педагогов приведет к необратимым последствиям для кадрового потенциала Тувы»,— говорится в обращении.
В апреле этого года господин Ховалыг писал в своих аккаунтах в соцсетях о том, что получает обращения от жителей региона, связанные с расчетом и начислением зарплаты педагогов школ. Тогда в сообщении, размещенном на официальном сайте Тувы, указывалось, что разработан проект постановления республиканского правительства по внесению изменений в систему оплаты труда работников образовательных учреждений.
Численность республиканской организации Общероссийского союза образования составляет, по ее собственным данным, 22,7 тыс. человек (охват сотрудников профильных организаций — 94,5%).