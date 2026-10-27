В Туве профсоюз работников образования требует пересчитать зарплаты педагогов

В апреле этого года господин Ховалыг писал в своих аккаунтах в соцсетях о том, что получает обращения от жителей региона, связанные с расчетом и начислением зарплаты педагогов школ. Тогда в сообщении, размещенном на официальном сайте Тувы, указывалось, что разработан проект постановления республиканского правительства по внесению изменений в систему оплаты труда работников образовательных учреждений.