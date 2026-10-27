В Татарстан с начала года поступило 83 млрд рублей федеральных трансфертов
Основная часть поступлений пришлась на субсидии
К 1 октября в бюджет Татарстана из федеральной казны направлено 83 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов, сообщили в республиканском Минфине.
Большая часть поступлений пришлась на субсидии — почти 72 млрд руб. Субвенции составили 6,8 млрд руб., иные межбюджетные трансферты — 3,6 млрд руб., средства федеральных фондов — 435,7 млн руб., дотации — 220,2 млн руб.
До конца 2026 года Татарстан рассчитывает получить из федерального бюджета в общей сложности 98,3 млрд рублей, что превышает уровень прошлого года, составлявший 96,1 млрд руб.