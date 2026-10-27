Обвиняемого в поджоге на заправке в Екатеринбурге подростка поместили под стражу
В Екатеринбурге до 24 декабря отправили под стражу подростка, обвиняемого в поджоге топливораздаточной колонки на АЗС «Башнефть» на Уральской улице (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в течение трех суток.
По версии следствия, вечером 24 октября он устроил диверсию по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете. Как рассказал обвиняемый полиции, он познакомился с девушкой и договорился о встрече. Однако она перестала выходить на связь, а связавшиеся с подростком позже заставили его купить горючую жидкость и поджечь колонку.