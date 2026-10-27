Обвиняемого в поджоге на заправке в Екатеринбурге подростка поместили под стражу

В Екатеринбурге до 24 декабря отправили под стражу подростка, обвиняемого в поджоге топливораздаточной колонки на АЗС «Башнефть» на Уральской улице (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.