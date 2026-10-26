В Екатеринбурге задержали подростка за поджог колонки на АЗС
В Екатеринбурге задержали подростка, подозреваемого в поджоге топливораздаточной колонки на АЗС на Уральской улице. Ему предъявили обвинение в диверсии (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, вечером 24 октября он поджег колонку по заданию кураторов, с которыми переписывался в интернете.
Как сообщили в УМВД России по Екатеринбургу, молодого человека задержали сотрудники ГИБДД. Подросток рассказал полицейским, что накануне познакомился в социальных сетях с девушкой. В переписке она предложила ему приобрести вейп и назначила встречу в районе торгового центра на улице 8 Марта.
Когда подросток приехал в указанное место, собеседница попросила его отправить геопозицию, объяснив это тем, что так ей будет проще его найти. После этого девушка перестала выходить на связь, а с молодым человеком связались неизвестные.
По версии полиции, они заставили его купить горючую жидкость и поджечь колонку на АЗС. При этом неизвестные постоянно держали его на связи и предоставили такси, чтобы он добрался до места происшествия и скрылся.
С подростком проводятся следственные действия. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства происшедшего и мотив преступления устанавливаются.