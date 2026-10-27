В Красноярском крае найдено тело пропавшей девушки
Пропавшую 25 октября в городе Ачинске (Красноярский край) девушку обнаружили погибшей. О результатах поисков сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, 25 октября девушка ушла из дома знакомого, после чего перестала выходить на связь с родственниками. Днем 27 октября ее тело нашли вблизи проезда Авиаторов. «При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза»,— говорится в сообщении.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.