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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Сибирь

В Красноярском крае найдено тело пропавшей девушки

Пропавшую 25 октября в городе Ачинске (Красноярский край) девушку обнаружили погибшей. О результатах поисков сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Юрий Стрелец / Коммерсантъ

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По данным ведомства, 25 октября девушка ушла из дома знакомого, после чего перестала выходить на связь с родственниками. Днем 27 октября ее тело нашли вблизи проезда Авиаторов. «При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, назначена судебно-медицинская экспертиза»,— говорится в сообщении.
По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку.
Александра Стрелкова