9% работающих женщин столкнулись в Ижевске с негативом из-за беременности
47% опрошенных сообщили о положительной реакции руководства
В Ижевске 9% работающих женщин столкнулись с отрицательной реакцией работодателя на новость о беременности. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, проведенного с 8 по 21 октября среди горожанок, имеющих детей младше трех лет.
По данным исследования, 56% женщин сообщили работодателю о беременности в первом триместре, 13% — во втором, еще 5% — не ранее седьмого месяца. Положительную реакцию руководства отметили 47% респонденток, нейтральную — 29%.
Женщины младше 40 лет чаще сообщали о позитивной реакции работодателя, чем опрошенные старше этого возраста: 50% против 44%. Отрицательную реакцию отметили соответственно 8% и 11%.
Среди женщин с зарплатой до 100 тыс. руб. в месяц о недовольстве руководителя рассказали 5%, а среди зарабатывающих более 150 тыс. руб. — 12%.
Коллеги в большинстве случаев реагировали на новость о беременности положительно: об этом сообщили 67% участниц опроса. Среди женщин младше 40 лет такую реакцию отметили 71%, среди респонденток старше 40 лет — 63%.