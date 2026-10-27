В Чистополе у экс-главы поселения требуют изъять имущество на 14,5 млн рублей

Требования касаются квартиры площадью 37 кв. м в Казани стоимостью 9,85 млн руб. и автомобиля Kia Rio за 1,77 млн руб., оформленных на дочь бывшего главы поселения. Еще один объект — Hyundai Santa Fe стоимостью 2,9 млн руб., зарегистрированный на его отца.