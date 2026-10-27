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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Чистополе у экс-главы поселения требуют изъять имущество на 14,5 млн рублей

Иск касается квартиры в Казани и двух автомобилей, оформленных на родственников
В Татарстане прокуратура требует обратить в доход государства имущество стоимостью 14,5 млн руб. по иску к бывшему главе Чистопольского сельского поселения Ришату Магсумову, его отцу и дочери. Об этом сообщает «Реальное время».
В Татарстане у экс-главы поселения требуют изъять имущество на 14,5 млн рублей
1/21/2

В Татарстане у экс-главы поселения требуют изъять имущество на 14,5 млн рублей

Егор Снетков / Коммерсантъ

У экс-главы Чистопольского поселения требуют изъять имущество
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У экс-главы Чистопольского поселения требуют изъять имущество

Егор Снетков / Коммерсантъ

Начало рассмотрения дела в Чистопольском городском суде запланировано на 27 октября. Согласно судебной картотеке, иск поступил 29 сентября. Истцами выступают Чистопольская городская прокуратура и территориальное управление Росимущества.
Требования касаются квартиры площадью 37 кв. м в Казани стоимостью 9,85 млн руб. и автомобиля Kia Rio за 1,77 млн руб., оформленных на дочь бывшего главы поселения. Еще один объект — Hyundai Santa Fe стоимостью 2,9 млн руб., зарегистрированный на его отца.
Как пишет «Реальное время», прокуратура считает родственников номинальными собственниками и указывает на отсутствие у семьи законных доходов, достаточных для покупки имущества. По сведениям издания, несоответствие расходов доходам также подтвердило управление по вопросам антикоррупционной политики при главе Татарстана.
Господин Магсумов возглавлял поселение 11 лет. В сентябре 2026 года его полномочия прекратили в связи с утратой доверия. Основанием стали недостоверные и неполные сведения в декларациях за 2023–2024 годы.
Анар Зейналов