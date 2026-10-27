ФАС проводит внеплановые проверки переработчика семян подсолнечника в Краснодаре

Ведомство напомнило, что за воспрепятствование проверочным мероприятиям для юридических лиц предусмотрены административные штрафы в размере до 2 млн руб. Окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства служба сделает после анализа собранных материалов.