ФАС проводит внеплановые проверки переработчика семян подсолнечника в Краснодаре
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые антикартельные проверки девяти компаний, занимающихся переработкой семян подсолнечника. Ведомство намерено проверить ценообразование и объемы поставок сырья на предмет возможного антиконкурентного сговора.
Проверочные мероприятия затронули АО «УК ЭФКО», ООО «ЭФКО-Поволжье», ООО «ЗК ЭФКО-Юг», ООО «Благо-Верхняя Хава», ООО «УК Благо», АО «Казанский жировой комбинат», ООО ТД «Содружество», АО «Астон» и ООО «УК Астон».
Осмотры прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Казани. В частности, в ФАС сообщили, что сотрудники ООО ТД «Содружество» неоднократно препятствовали проведению проверки.
Ведомство напомнило, что за воспрепятствование проверочным мероприятиям для юридических лиц предусмотрены административные штрафы в размере до 2 млн руб. Окончательные выводы о наличии или отсутствии нарушений антимонопольного законодательства служба сделает после анализа собранных материалов.