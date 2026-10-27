Около 100 тыс. тонн семян зерна заготовят на Среднем Урале для посевов весной

Этого количества достаточно для посевов. Местные сорта пшеницы и ячменя отличаются высокой адаптацией к уральским условиям и зарекомендовали себя у аграриев. По информации первого замгубернатора области Алексея Шмыкова, уборочная кампания почти завершена: обработано практически 100% посевных площадей, что составляет почти 760 тыс. га. В это число входят кормовые, зерновые и масличные культуры, а также картофель и овощи открытого грунта. Сезон 2026 года отличался сложными погодными условиями. «На протяжении всей уборочной кампании аграрии были обеспечены топливом. Держали этот вопрос на особом контроле»,— добавил он.