Около 100 тыс. тонн семян зерна заготовят на Среднем Урале для посевов весной
Сельхозпроизводители Свердловской области планируют заготовить около 100 тыс. тонн семян зерновых культур для посевной кампании 2027 года, сообщили в департаменте информационной политики региона. Итоги сельскохозяйственного сезона 2026 года подвели на Совете при полпреде УрФО на XIV Межрегиональной агропромышленной выставке в Екатеринбурге.
Этого количества достаточно для посевов. Местные сорта пшеницы и ячменя отличаются высокой адаптацией к уральским условиям и зарекомендовали себя у аграриев. По информации первого замгубернатора области Алексея Шмыкова, уборочная кампания почти завершена: обработано практически 100% посевных площадей, что составляет почти 760 тыс. га. В это число входят кормовые, зерновые и масличные культуры, а также картофель и овощи открытого грунта. Сезон 2026 года отличался сложными погодными условиями. «На протяжении всей уборочной кампании аграрии были обеспечены топливом. Держали этот вопрос на особом контроле»,— добавил он.
Приоритетным направлением развития агрокомплекса региона остается молочная отрасль. Производители заготовили необходимый запас сенажа, силоса и сена для обеспечения скота кормами до следующего сезона. За последние пять лет продуктивность коров увеличилась на 1255 кг, достигнув 9254 кг, что стало основным драйвером роста всего сектора. Сегодня Свердловская область занимает первое место в УрФО по объему производства молока и надоям на одну голову.
Напомним, в сентябре-октябре в 37 муниципалитетах Свердловской области действовал режим ЧС из-за переувлажнения почвы. Его вводили для того, чтобы помочь аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай и избежать санкций за невыполнение обязательств по бюджетным субсидиям и грантам.