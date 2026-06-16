Мосбиржа начала тестировать кредитно-дефолтные свопы

Московская биржа (MOEX: MOEX) вместе с профессиональными участниками тестирует новый продукт на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Это кредитно-дефолтные свопы (Credit default swap, CDS), сообщила пресс-служба торговой площадки. Сделки будут заключать с центральным контрагентом (ЦК).

Кредитно-дефолтный своп — договор ПФИ, по которому покупатель уплачивает продавцу стоимость защиты от наступления кредитного события в отношении третьей стороны (например, дефолта по облигациям) и получает компенсацию при его наступлении.

Применение CDS с ЦК позволит гибко управлять кредитными рисками российских эмитентов без совершения операций с базовым активом, пояснили на Мосбирже. Эмитентам появление нового инструмента поможет повысить прозрачность оценки кредитного качества и ликвидности выпуска облигаций. Дату начала торгов CDS определят позднее.

На рынке СПФИ Мосбиржи обращаются процентные, валютные и валютно-процентные свопы, а также валютные форварды и опционы на процентные ставки со сроком исполнения от трех дней до 10 лет. Сделки заключают с ЦК. По подсчетам торговой площадки, за январь-май 2026 года объем операций на рынке СПФИ вырос на 72% год к году — до 3,1 трлн руб.