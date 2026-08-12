Глава воронежского управления по охране ОКН Сергей Третьяков покидает пост

Руководитель управления по охране объектов культурного наследия (ОКН) Воронежской области Сергей Третьяков покидает пост. С 13 августа исполнять обязанности главы ведомства будет его заместитель Сергей Хорунжий. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе облправительства. Отмечается, что господин Третьяков уходит с должности «по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами».

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По данным «Ъ-Черноземье», кадровые изменения не связаны с какими-либо претензиями в адрес ушедшего руководителя, а стали следствием перестановок на уровне зампредов облправительства.

«Сергей Николаевич решил вернуться к правозащитной деятельности. Он был человеком из команды ушедшего зампреда Александра Попова, а выстраивать заново отношения со сменившим его Евгением Бажановым просто не захотел. Так сказать, ничего личного, а профессиональный выбор»,— сказал источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Сергей Третьяков возглавил управление в августе прошлого года. Ранее занимавший эту должность Никита Гарашкин покинул пост 6 ноября 2024-го.

Сергей (Николаевич) Третьяков родился в 1979 году, в 2000-м окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. До 2004-го работал в прокуратуре региона. Затем продолжил карьеру в Воронежской областной коллегии адвокатов. С 1 августа 2022-го господин Третьяков возглавлял центр государственной кадастровой оценки Воронежской области после отставки Алексея Пинигина. В юридическом сообществе Воронежской области хорошо известен Николай Третьяков, который 37 лет служил в правоохранительных органах, а осенью 2014 года ушел на пенсию с поста руководителя регионального управления СКР.

Сергей Хорунжий родился в 1975 году. В 1998-м окончил юридический факультет Воронежского госуниверситета. В 2002–2015 годах работал в Воронежской областной думе, где прошел путь от консультанта до руководителя аппарата. В 2015–2016 годах — заместитель председателя Контрольно-счетной палаты региона. В 2016-м был выдвинут в облизбирком депутатами райцентра Бобров и назначен губернатором Алексеем Гордеевым. Занимал должность секретаря избирательной комиссии Воронежской области. Был отправлен в отставку в сентябре 2023 года. Кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Воронежского госуниверситета.

Денис Данилов