Обокравшего кружок «Виртуальная реальность» учителя осудили в Кузбассе

По версии следствия, в 2024—2025 годах фигурант дела похищал из школьного кабинета оборудование для кружка «Виртуальная реальность». Ущерб от его действий составил свыше 559 тыс. руб. В ходе судебного заседания педагог свою вину признал. По его словам, он пошел на преступление из-за финансовых трудностей и планировал продать оборудование, а впоследствии вернуть аналогичное.