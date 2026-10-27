Обокравшего кружок «Виртуальная реальность» учителя осудили в Кузбассе
Новокузнецкий районный суд Кемеровской области вынес приговор учителю одной из местных школ, обвинявшемуся в краже оборудования более чем на 500 тыс. руб. Ему назначили полтора года принудительных работ с удержанием из зарплаты 10% в доход государства, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в 2024—2025 годах фигурант дела похищал из школьного кабинета оборудование для кружка «Виртуальная реальность». Ущерб от его действий составил свыше 559 тыс. руб. В ходе судебного заседания педагог свою вину признал. По его словам, он пошел на преступление из-за финансовых трудностей и планировал продать оборудование, а впоследствии вернуть аналогичное.
Суд удовлетворил иск школы и взыскал с бывшего учителя 348,2 тыс. руб.