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Газета «Коммерсантъ»

Дни рождения

Сегодня исполняется 89 лет главному раввину России Адольфу Шаевичу
Адольф Шаевич

Адольф Шаевич

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского еврейского конгресса Александр Генцис:
— Уважаемый Адольф Соломонович! От имени Российского еврейского конгресса и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 89-летием. В нашей традиции принято, что человеческая жизнь должна продолжаться 120 лет. И хотя впереди у Вас еще немало времени, Ваше многолетнее служение еврейскому народу и нашей родине, России, уже сегодня поистине уникально. Вы принадлежите к числу людей, которые связывают поколения, сохраняют традиции и передают их дальше. Ваш пример и преданность своему делу вызывают глубокое уважение. Пусть Ваша жизнь еще многие годы будет наполнена радостью служения еврейскому народу. Пусть рядом будут Ваша прекрасная семья, члены общины, и все, кто Вас знает и уважает! До 120 лет!
Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Газета «Коммерсантъ» №200

от 28.10.2026, стр. 5
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