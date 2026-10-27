— Уважаемый Адольф Соломонович! От имени Российского еврейского конгресса и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 89-летием. В нашей традиции принято, что человеческая жизнь должна продолжаться 120 лет. И хотя впереди у Вас еще немало времени, Ваше многолетнее служение еврейскому народу и нашей родине, России, уже сегодня поистине уникально. Вы принадлежите к числу людей, которые связывают поколения, сохраняют традиции и передают их дальше. Ваш пример и преданность своему делу вызывают глубокое уважение. Пусть Ваша жизнь еще многие годы будет наполнена радостью служения еврейскому народу. Пусть рядом будут Ваша прекрасная семья, члены общины, и все, кто Вас знает и уважает! До 120 лет!