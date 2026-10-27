Ростовчанин стал фигурантом дела о растрате арестованного имущества
В Ростове-на-Дону должник стал фигурантом уголовного дела о растрате арестованного имущества. Пресс-служба ГУФССП России по Ростовской области рассказала о деле, в котором переплелись немаркированные вейпы, пристав-исполнитель и исчезнувшие электронные сигареты.
Ранее фигуранта признали виновным по ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ — продажа немаркированной никотиносодержащей продукции. Конфискованные электронные системы доставки никотина и электронные сигареты, по практике, временно оставили на хранение самому нарушителю. Дальше — по классике жанра: изъятое имущество из-под контроля исчезло. Санкции за административный проступок, впрочем, не закончились: за растрату арестованного предусмотрена уже уголовная ответственность.
Обнаружил пропажу не «пострадавший» и не полиция, а судебный пристав. Специалист зафиксировал нарушение рапортом об обнаружении признаков преступления, после чего ведущий дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ — «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». Санкция статьи скромнее, чем у экономических составов, — до двух лет лишения свободы, но для должника это уже вторая волна юридических последствий за один и тот же товар.