Татарстан и Марий Эл попали в топ по максимальным ставкам транспортного налога

Налоговый кодекс устанавливает минимальные ставки транспортного налога, которые регионы могут повышать или понижать не более чем в десять раз. Для автомобилей мощностью до 100 л. с. федеральная ставка составляет 2,5 рубля, от 100 до 150 — 3,5 рубля, от 150 до 200 — 5 рублей, от 200 до 250 — 7,5 рубля, свыше 250 л. с. — 15 рублей. Однако в Татарстане 25 рублей за машину мощностью менее 100 л. с. платят только юридические лица — для физлиц действует ставка 10 рублей.