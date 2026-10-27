Татарстан и Марий Эл попали в топ по максимальным ставкам транспортного налога
Максимальные налоговые ставки для всех категорий мощности двигателя легковых автомобилей установлены только в Татарстане, Марий Эл и Башкирии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Налоговый кодекс устанавливает минимальные ставки транспортного налога, которые регионы могут повышать или понижать не более чем в десять раз. Для автомобилей мощностью до 100 л. с. федеральная ставка составляет 2,5 рубля, от 100 до 150 — 3,5 рубля, от 150 до 200 — 5 рублей, от 200 до 250 — 7,5 рубля, свыше 250 л. с. — 15 рублей. Однако в Татарстане 25 рублей за машину мощностью менее 100 л. с. платят только юридические лица — для физлиц действует ставка 10 рублей.
Ставку в 5 рублей для машин до 100 л. с. установили Ингушетия, Калужская область, Крым и Севастополь. Кабардино-Балкария — единственный регион, где для автомобилей до 100 л. с. старше десяти лет налог снижен до нуля рублей. Для машин моложе десяти лет там платят 7 рублей за лошадиную силу.