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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга-Урал

В Казани направят 18,2 млн руб. на новогоднее оформление у центра «Казан»

На новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» в Казани выделили 18,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
В Казани направят 18,2 млн руб. на новогоднее оформление у центра «Казан»

В Казани направят 18,2 млн руб. на новогоднее оформление у центра «Казан»

Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Подрядчику предстоит смонтировать искусственную новогоднюю ель с гирляндами и шарами, установить светомузыкальный шатёр, домики-шале, прожекторы и комплект акустики.
Работы пройдут в два этапа: монтаж и украшение — до 20 декабря 2026 года, обслуживание и демонтаж — до 15 февраля 2027 года. Деньги выделены из бюджета Казани.
Влас Северин