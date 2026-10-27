В Казани направят 18,2 млн руб. на новогоднее оформление у центра «Казан»
На новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» в Казани выделили 18,2 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит смонтировать искусственную новогоднюю ель с гирляндами и шарами, установить светомузыкальный шатёр, домики-шале, прожекторы и комплект акустики.
Работы пройдут в два этапа: монтаж и украшение — до 20 декабря 2026 года, обслуживание и демонтаж — до 15 февраля 2027 года. Деньги выделены из бюджета Казани.