Ростовские заемщики взяли за сентябрь кредитов на 37 млрд рублей
Ростовская область завершила сентябрь 2026 года на кредитном пике: жители региона оформили 127,29 тыс. розничных кредитов на 37,22 млрд руб. Штучная динамика за месяц оказалась нулевой (в августе — 127,48 тыс.), зато объем выдач прибавил 21% — по данным Объединенного Кредитного Бюро, это почти чистый эффект ипотеки, сделки по которой донские заемщики спешили закрыть до пересмотра льготных программ. Новый кредит в сентябре оформили 3,1% жителей области — ровно столько же, сколько месяцем ранее.
Донская арифметика сентября показательна: число сделок не изменилось, а деньги выросли почти на четверть. Это означает, что рост обеспечили не новые заемщики, а те, кто взял больше — прежде всего ипотечные клиенты, чей средний чек на порядок выше остальных сегментов. Для региона, занимающего восьмую строчку общероссийского топ-70 по объему кредитования, такая комбинация — признак зрелого рынка: спрос уже насыщен, а растёт он теперь не вширь, а вглубь.
За девять месяцев донские показатели выглядят устойчиво: 988,54 тыс. кредитов на 262,56 млрд руб., 23,7 кредита на каждые 100 жителей. В общероссийском рейтинге Ростовская область идёт следом за Башкортостаном (1 005,31 тыс. на 302,8 млрд руб.) и опережает Челябинскую область (862,97 тыс. на 232,11 млрд руб.). Годовая объёмная прибавка донского рынка — 36% — заметно опережает общероссийские 28% по количеству выдач: регион богатеет в кредитном выражении быстрее, чем берёт новых клиентов.
Соседи по ЮФО при этом обгоняют Дон в месячной динамике. Краснодарский край, занимающий пятую строчку рейтинга, добавил и в количестве (+2%), и в объеме (+17%) — 183,84 тыс. кредитов на 50,29 млрд руб.; Волгоградская область показала нулевую штучную динамику при +13% по деньгам. Ростовская область, таким образом, остается вторым рынком округа по объёму, но уступает кубанскому в темпе осеннего разгона.