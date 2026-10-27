Ростовские заемщики взяли за сентябрь кредитов на 37 млрд рублей

Донская арифметика сентября показательна: число сделок не изменилось, а деньги выросли почти на четверть. Это означает, что рост обеспечили не новые заемщики, а те, кто взял больше — прежде всего ипотечные клиенты, чей средний чек на порядок выше остальных сегментов. Для региона, занимающего восьмую строчку общероссийского топ-70 по объему кредитования, такая комбинация — признак зрелого рынка: спрос уже насыщен, а растёт он теперь не вширь, а вглубь.