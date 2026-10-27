Врио главы Удмуртии подписала закон об ограничении продажи топлива подросткам
Он вступит в силу 1 марта 2027 года
Врио главы Удмуртии подписала закон об ограничении продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.
22 сентября Госсовет Удмуртии в двух чтениях принял соответствующий законопроект, за него проголосовало 50 парламентариев. Согласно закону, в республике запретили продавать топливо несовершеннолетним, за исключением тех, кто достиг 16 лет и владеет водительскими правами, а также участникам спортивных мероприятий. При продаже горючего подросток должен предъявить права.
В парламенте мотивировали такое решение увеличением числа ДТП с несовершеннолетними на мототранспорте: в пояснительной записке законопроекта было озвучено, что с января 2023 года по июнь 2026-го в Удмуртии зарегистрировали 158 ДТП с подростками на питбайках и другой мототехнике.
За нарушение закона предусмотрены штрафы: от 3 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 20 до 30 тыс. руб. — для должностных и от 50 до 70 тыс. руб. — для юридических. При повторном нарушении выплаты увеличатся на 1 тыс. руб. для физлиц, на 10 тыс. руб. для должностных, а юридическим грозит от 150 до 200 тыс. руб.
Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в Госсовете республики предложили создать республиканскую школу мотоциклетного спорта.