Врио главы Удмуртии подписала закон об ограничении продажи топлива подросткам

За нарушение закона предусмотрены штрафы: от 3 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 20 до 30 тыс. руб. — для должностных и от 50 до 70 тыс. руб. — для юридических. При повторном нарушении выплаты увеличатся на 1 тыс. руб. для физлиц, на 10 тыс. руб. для должностных, а юридическим грозит от 150 до 200 тыс. руб.