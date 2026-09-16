Число ДТП с подростками на мотоциклах в Удмуртии выросло на 50% в январе—августе
За январь—август в Удмуртии оформили 27 ДТП с питбайками и другим мототранспортом, которыми управляли подростки в возрасте до 16 лет. Насчитывается 26 пострадавших и один погибший. Количество таких аварий увеличилось на 50%. Статистика опубликована на сайте ГАИ РФ.
Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ
Напомним, в Удмуртии предложили создать республиканскую школу мотоциклетного спорта. Ожидается, что развитие мотоспорта в регионе поможет перевести интерес подростков в организованные занятия и соревнования.