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Число ДТП с подростками на мотоциклах в Удмуртии выросло на 50% в январе—августе

За январь—август в Удмуртии оформили 27 ДТП с питбайками и другим мототранспортом, которыми управляли подростки в возрасте до 16 лет. Насчитывается 26 пострадавших и один погибший. Количество таких аварий увеличилось на 50%. Статистика опубликована на сайте ГАИ РФ.

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Фото: Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Напомним, в Удмуртии предложили создать республиканскую школу мотоциклетного спорта. Ожидается, что развитие мотоспорта в регионе поможет перевести интерес подростков в организованные занятия и соревнования.