В Удмуртии запретят продажу топлива несовершеннолетним

Госсовет Удмуртии принял законопроект о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним в двух чтениях. Такое решение депутаты рассмотрели на очередной сессии 22 сентября. За принятие законопроекта проголосовали 50 парламентариев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что с января 2023 года по июнь 2026-го в Удмуртии зарегистрировали 158 ДТП с подростками на питбайках и другой мототехнике. Сейчас продажа топлива несовершеннолетним ограничена в 20 субъектах РФ, в их числе — пять регионов ПФО. В региональном парламенте считают, что ограничение продажи топлива малолетним питбайкерам снизит количество дорожных аварий.

Среди исключений — лица старше 16 лет с водительскими правами и те, кто участвует в спортивных мероприятиях. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере до 4 тыс. руб. для физлиц, до 30 тыс. руб. — для должностных лиц, до 70 тыс. руб. — для юрлиц.

Напомним, за лето 2026 года в Удмуртии оформили 27 ДТП с питбайками и другим мототранспортом, которыми управляли подростки в возрасте до 16 лет. Это в два раза больше, чем в 2025-м. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в Госсовете республики предложили создать республиканскую школу мотоциклетного спорта.