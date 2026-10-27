Мэрия Новосибирска оспорит снятие запрета на передвижение электросамокатов ночью
Мэрия Новосибирска намерена подать апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда о снятии запрета на использование электросамокатов в ночное время. Ограничение было введено в апреле и действовало с 22:00 до 07:00.
«Запрет был введен, чтобы снизить аварийность и количество нарушений по размещению самокатов после поездок вне разрешенных мест»,— говорится в сообщении пресс-центра городской администрации.
В мэрии уточнили, что власти города учли позицию следственного управления СКР по Новосибирской области, а также приняли во внимание положительный опыт аналогичных запретов на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в других регионах России, «приведший к снижению аварийности». По данным городских властей, за девять месяцев этого года в Новосибирске зарегистрировано 70 ДТП с участием СИМ, в которых два человека погибли и 71 получил травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 81 ДТП — один человек погиб, 84 пострадали.
Как писал «Ъ-Сибирь», в середине октября Центральный райсуд удовлетворил иск прокуратуры о снятии запрета на использование электросамокатов в Новосибирске по ночам. В обосновании требования надзорного ведомства указывалось, что такой запрет не предусмотрен законодательством.