Мэрия Новосибирска оспорит снятие запрета на передвижение электросамокатов ночью

В мэрии уточнили, что власти города учли позицию следственного управления СКР по Новосибирской области, а также приняли во внимание положительный опыт аналогичных запретов на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ) в других регионах России, «приведший к снижению аварийности». По данным городских властей, за девять месяцев этого года в Новосибирске зарегистрировано 70 ДТП с участием СИМ, в которых два человека погибли и 71 получил травмы. За аналогичный период прошлого года произошло 81 ДТП — один человек погиб, 84 пострадали.