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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Индустрии

Россия намерена договориться о сотрудничестве по недрам с шестью странами Африки

Россия в ближайшее время намерена подписать документы о сотрудничестве в сфере недропользования с шестью странами Африки, рассказали ТАСС в Минприроды. Конкретные страны в ведомстве не назвали.
В министерстве уточнили, что Россия уже заключила с африканскими странами 21 документ о сотрудничестве. «Работа идет по таким направлениям, как совместное геологическое изучение территорий, обмен данными и проработка перспективных проектов»,— добавили в Минприроды.
В Москве 28–29 октября пройдет третий саммит Россия—Африка. На мероприятии президент России Владимир Путин намерен провести 20 двусторонних встреч. Господин Путин называл укрепление связей с Африкой приоритетом внешней политики России.