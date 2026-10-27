Россия намерена договориться о сотрудничестве по недрам с шестью странами Африки
Россия в ближайшее время намерена подписать документы о сотрудничестве в сфере недропользования с шестью странами Африки, рассказали ТАСС в Минприроды. Конкретные страны в ведомстве не назвали.
В министерстве уточнили, что Россия уже заключила с африканскими странами 21 документ о сотрудничестве. «Работа идет по таким направлениям, как совместное геологическое изучение территорий, обмен данными и проработка перспективных проектов»,— добавили в Минприроды.