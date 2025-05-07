Путин назвал укрепление связей с Африкой приоритетом внешней политики России

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Москву по случаю 80-летия Победы. В ходе переговоров господин Путин назвал укрепление отношений с Африкой одним из приоритетов внешней политики России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Дени Сассу-Нгессо

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ваше участие в мероприятиях 9 Мая подтверждает подлинно дружественный характер двусторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимоуважения»,— сказал российский президент (цитата по сайту Кремля). Господин Сассу-Нгессо, в свою очередь, заявил, что делегацию Конго пытались отговорить от поездки в Москву на День Победы. Он не уточнил, кто именно.

Владимир Путин отметил, что Россия готова увеличивать квоту в вузах для студентов из Конго. Сейчас в России обучаются около 750 конголезских студентов. Для них ежегодно выделяется примерно 250 госстипендий. При этом товарооборот между Россией и Конго по-прежнему скромный, но стороны постоянно работают в этом направлении, подчеркнул президент России.