Российские военные применяют дроны-перехватчики против БПЛА
На фоне атак украинских беспилотников на российские города и инфраструктурные объекты военные ищут способы усилить противовоздушную оборону. В качестве одного из дополнительных средств защиты рассматриваются дроны-перехватчики, о применении которых все чаще отчитываются в Минобороны.
О применении перехватчиков ведомство сообщает с сентября. По данным Минобороны, расчеты с дронами «Лис-2» за два месяца уничтожили более 200 беспилотников над Брянской областью, в том числе 17 — за один налет. Мобильные огневые группы «БАРС-Курск» используют перехватчики «Елка» и «Лис» для борьбы с FPV-дронами на оптоволокне. 16 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская ПВО уничтожает более 98% беспилотников противника, однако отдельные данные об эффективности именно дронов-перехватчиков не приводились.
Правда, оценить их эффективность пока сложно, поскольку результат зависит не только от характеристик самих аппаратов, но и от работы всей системы обнаружения, сопровождения и целеуказания, отмечает собеседник “Ъ” из числа разработчиков подобных БПЛА.