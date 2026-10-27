Российские военные применяют дроны-перехватчики против БПЛА

О применении перехватчиков ведомство сообщает с сентября. По данным Минобороны, расчеты с дронами «Лис-2» за два месяца уничтожили более 200 беспилотников над Брянской областью, в том числе 17 — за один налет. Мобильные огневые группы «БАРС-Курск» используют перехватчики «Елка» и «Лис» для борьбы с FPV-дронами на оптоволокне. 16 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская ПВО уничтожает более 98% беспилотников противника, однако отдельные данные об эффективности именно дронов-перехватчиков не приводились.