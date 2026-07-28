Чубайс обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей убытков по иску «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс и другие ответчики подали жалобы на решение суда о взыскании 5,5 млрд руб. убытков по иску госкорпорации, связанному с проектом гибких планшетов. Информация о жалобе появилась в картотеке арбитражных судов 27 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как пояснил адвокат господина Чубайса Павел Хлюстов, защита требует отменить судебные акты, считая их «неправильными по сути» и принятыми с процессуальными нарушениями. «Если суд первой инстанции просто закрыл процесс от общественности, то апелляционная инстанция пошла еще дальше и вовсе не известила нас о судебном заседании»,— рассказал РБК адвокат.

В марте 2025 года «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу, Юрию Удальцову, Борису Подольскому, Дмитрию Пимкину, Олегу Киселеву, Герману Пихое, Владимиру Аветисяну и Николаю Тычинину. Компания потребовала взыскать убытки после неудачного проекта «гибких планшетов» Plastic Logic. Планировалось построить в Зеленограде завод для их производства и внедрить устройства в образовательные учреждения. В апреле 2026 года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск в размере 3,892 млрд руб. и $20,45 млн (суммарно — почти 5,5 млрд руб.). В мае решение обжаловал один из бывших руководителей «Роснано» Герман Пихоя. Анатолий Чубайс назвал репрессиями дела против бывших топ-менеджеров «Роснано».