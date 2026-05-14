Чубайс назвал репрессиями дела против бывших топ-менеджеров «Роснано»

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс опубликовал на сайте заявление «Против репрессий в Роснано». В нем он раскритиковал уголовные дела против бывших сотрудников госкорпорации и связал эти процессы с политикой нового руководства «Роснано».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В последние полтора года на моих коллег-сотрудников "Роснано" обрушился шквал уголовных и гражданских процессов, сопровождающихся арестами, обысками, допросами и имущественными исками. <…> Общий объем предъявленных исков превысил астрономическую сумму в 25 млрд руб.»,— отмечается в заявлении.

По словам господина Чубайса, новое руководство объявило все затраты по неудавшимся проектам «растратой, совершенной группой лиц по предварительному сговору», несмотря на особенности «венчурной индустрии». Кроме того, новое руководство посчитало, что успешные проекты госкорпорации «надо было продать еще дороже». Под «удар репрессий» попали сотрудники компании, которые «выполнили решение правления об изменении порядка учета». Оно было одобрено Минфином России, международными аудиторами, а государству были выделены дивиденды на 1 млрд руб.

По словам бывшего главы «Роснано», инициатором уголовных преследований бывших сотрудников госкорпорации стало новое руководство. Новые руководители «пять с лишним лет работы так и не построили ни одного завода и не принесли в страну никаких нанотехнологий», а также «превратили Роснано в рейдерскую контору, ломающую не только технологии, но и жизни и судьбы людей». Он назвал дела против бывших сотрудников «издевательством над законом».

Анатолий Чубайс покинул пост главы «Роснано» в декабре 2020 года. Он возглавлял госкорпорацию с 2008 года. Господин Чубайс занял должность специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он покинул этот пост и уехал за границу.

Сменивший на посту главы компании Анатолия Чубайса Сергей Куликов в 2022 году просил Генпрокуратуру проверить деятельность компании при предыдущем руководстве. МВД начало расследовать дело о масштабных хищениях в «Роснано» на сумму более 1,6 млрд руб. С тех пор против бывших топ-менеджеров корпорации начали заводить уголовные дела и гражданские процессы. Иски связаны с затратами на проекты «Роснано» — создание «гибких планшетов» Plastic Logic, создание вакцин по проекту «НТ-Фарма», создание MRAM-памяти по проекту Crocus. С апреля 2025 года приставы наложили арест на имущество Анатолия Чубайса на сумму порядка 23 млрд руб.