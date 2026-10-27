Дефицит бюджета Приангарья в 2027 году составит 26,3 млрд рублей
Проект бюджета Иркутской области на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов внесен в Законодательное собрание. Об этом сообщило правительство региона. Доходы на предстоящий год запланированы в объеме 255,2 млрд руб., расходы — 281,5 млрд руб. Таким образом, дефицит составит 26,3 млрд руб.
В 2028 и 2029 годах доходы ожидаются в размере 265,7 млрд руб. и 278,6 млрд руб. соответственно, расходы составят 274,8 млрд руб. и 282,6 млрд руб. Общий прирост собственных доходов за три года по отношению к объему текущего года прогнозируется в объеме 28,1 млрд руб.
Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года Заксобрание региона внесло коррективы в бюджет Приангарья на 2026 год. Доходы бюджета были увеличены на 6,4 млрд руб., до 284,6 млрд руб., расходы — на 7,4 млрд руб., до 310,5 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличился на 1 млрд руб. и составил 25,9 млрд руб.