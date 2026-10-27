Дефицит бюджета Приангарья в 2027 году составит 26,3 млрд рублей

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне этого года Заксобрание региона внесло коррективы в бюджет Приангарья на 2026 год. Доходы бюджета были увеличены на 6,4 млрд руб., до 284,6 млрд руб., расходы — на 7,4 млрд руб., до 310,5 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличился на 1 млрд руб. и составил 25,9 млрд руб.