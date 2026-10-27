Один из бывших руководителей красноярского УКС отправлен под суд
В Красноярске завершено расследование дела в отношении бывшего первого заместителя руководителя КГКУ «Управление капитального строительства» (УКС), гендиректора строительной компании и его заместителя. В зависимости от роли им вменяют ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, в 2023—2024 годах главный инженер краевого госучреждения получил от директора строительной компании через посредника взятку в виде оплаты ремонта его автомобиля и 575 тыс. руб.
Взамен, считают правоохранители, замруководителя УКС оказал общее покровительство фирме, а также способствовал в заключении контрактов по реставрации объектов культурного наследия регионального значения и обеспечивал первоочередную оплату работ и согласование расчета сметной цены по контрактам.