Один из бывших руководителей красноярского УКС отправлен под суд

В Красноярске завершено расследование дела в отношении бывшего первого заместителя руководителя КГКУ «Управление капитального строительства» (УКС), гендиректора строительной компании и его заместителя. В зависимости от роли им вменяют ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. «б» ч. 4 ст. 291 (дача взятки), п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.