К штрафу приговорили главу культурного центра Минусинска за махинации с премиями

Кроме того, в 2024 году учреждение организовало праздничный концерт для коммерческого предприятия. Заказчик оплатил выступление, перечислив 288 тыс. руб. Однако, как установил суд, директор вывел эти средства через подконтрольную ему организацию и распорядился в личных интересах.