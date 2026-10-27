К штрафу приговорили главу культурного центра Минусинска за махинации с премиями
Городской суд Минусинска приговорил к штрафу в размере 350 тыс. руб. директора муниципального Центра культурного развития, который обвинялся в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.
По информации прокуратуры региона, как указывается в деле, в 2024–2025 годах директор учреждения выписывал подчиненным завышенные премии, но значительную часть полученных сумм забирал себе. По такой схеме, установило расследование, было похищено более 420 тыс. руб.
Кроме того, в 2024 году учреждение организовало праздничный концерт для коммерческого предприятия. Заказчик оплатил выступление, перечислив 288 тыс. руб. Однако, как установил суд, директор вывел эти средства через подконтрольную ему организацию и распорядился в личных интересах.
Подсудимый вину не признал, но в ходе разбирательства полностью возместил ущерб.