Омский «Авангард» отыграл две шайбы в Москве и победил «Динамо» в овертайме
Решающий гол забил Майкл Маклауд
В чемпионате Континентальной хоккейной лиги омский «Авангард» вырвал победу у столичного «Динамо». Матч состоялся в Москве 26 октября.
После второго периода хозяева вели 2:0. Третьей 20-минутки хватило гостям, чтобы сравнять счет. На 47-й минуте Михаил Гуляев отыграл одну шайбу, а за 25 секунд до финальной сирены (в этот момент омичи играли с пустыми воротами и шестым полевым игроком против четырех динамовцев) Дамир Шарипзянов — вторую. В овертайме победу «Авангарду» принес Майкл Маклауд — 3:2. В этом сезоне омичи не проигрывают в овертаймах и сериях буллитов.
В другом матче дня новосибирская «Сибирь» проиграла в Челябинске «Трактору» со счетом 1:2. Единственный гол сибиряков на счету Ильи Люзенкова.