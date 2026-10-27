Омский «Авангард» отыграл две шайбы в Москве и победил «Динамо» в овертайме

После второго периода хозяева вели 2:0. Третьей 20-минутки хватило гостям, чтобы сравнять счет. На 47-й минуте Михаил Гуляев отыграл одну шайбу, а за 25 секунд до финальной сирены (в этот момент омичи играли с пустыми воротами и шестым полевым игроком против четырех динамовцев) Дамир Шарипзянов — вторую. В овертайме победу «Авангарду» принес Майкл Маклауд — 3:2. В этом сезоне омичи не проигрывают в овертаймах и сериях буллитов.