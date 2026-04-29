CNN: экс-главе ФБР Коми предъявили обвинения в угрозе жизни Трампа

Бывшему директору ФБР Джеймсу Коми предъявили обвинение из-за фотографии ракушек, сообщает CNN со ссылкой на источники. По словам официальных лиц, публикация была угрозой президенту США Дональду Трампу.

Согласно судебным документам, бывшему главе ФБР предъявлены обвинения в угрозах в адрес президента и распространении угрозы в сфере торговли между штатами. Судья выдал ордер на арест. Обвинения предусматривают тюремное заключение сроком до 10 лет.

«Он публично разместил в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) фотографию, на которой были изображены ракушки, расположенные в виде цифр ”86 47", что разумный получатель, знакомый с обстоятельствами, истолковал бы как серьезное выражение намерения причинить вред президенту Соединенных Штатов»,— указано в обвинительном заключении.

«Я по-прежнему невиновен. Я по-прежнему не боюсь. И я по-прежнему верю в независимую федеральную судебную систему, так что вперед»,— прокомментировал обвинения господин Коми.

Как отмечает CNN, число 86, используемое в качестве сленга, может означать избавление от чего-либо. Второе число может намекать на самого Дональда Трампа — сейчас он является 47-м президентом. Джеймс Коми опубликовал фотографию с подписью: «Классное образование ракушек во время моей прогулки по пляжу».