В Сочи и на ФТ «Сириус» объявили угрозу атаки беспилотников
В Сочи и федеральной территории (ФТ) «Сириус» объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом сообщили мэр города-курорта Андрей Прошунин и глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.
«Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи. Все силы и средства работают на защиту города. Укройтесь в безопасном месте, сохраняйте спокойствие»,— сообщил Андрей Прошунин.
Дмитрий Плишкин тоже предупредил об угрозе атаки беспилотников. «Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте»,— говорится в его сообщении.
Ранее «Ъ-Сочи» писал о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи.
UPD: в Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА.