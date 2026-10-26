Дмитрий Плишкин сохранил пост главы администрации ФТ «Сириус»

Господин Плишкин руководит администрацией «Сириуса» с 2021 года. Он окончил университет науки и технологий МИСИС и Российскую экономическую академию имени Георгия Плеханова. Ранее занимался развитием малого и среднего бизнеса и реализацией инвестиционных проектов, в том числе в сфере строительства.