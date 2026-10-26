Дмитрий Плишкин сохранил пост главы администрации ФТ «Сириус»
Дмитрия Плишкина назначили главой администрации федеральной территории (ФТ) «Сириус» на новый пятилетний срок. Соответствующее решение приняли 26 октября на первом заседании Совета ФТ второго созыва.
Господин Плишкин руководит администрацией «Сириуса» с 2021 года. Он окончил университет науки и технологий МИСИС и Российскую экономическую академию имени Георгия Плеханова. Ранее занимался развитием малого и среднего бизнеса и реализацией инвестиционных проектов, в том числе в сфере строительства.