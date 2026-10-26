Пенза осталась без статуса в рейтинге «Ведомостей» по балансу работы и жизни
Пенза оказалась на 32-м месте в рейтинге столиц регионов РФ по балансу работы и жизни за прошлый год, который составили «Ведомости». При этом город не попал ни в одну из четырех категорий: «живи и работай», «вахтуй», «путешествуй» и «мечтай». Возглавили список Ханты-Мансийск, Казань, Екатеринбург и Нижний Новгород.
Методика учитывала медианную зарплату и чистый заработок — сумму после вычета НДФЛ и аренды однокомнатной квартиры, соотнесенную с прожиточным минимумом, а также число и качество мест для досуга. В Пензе медианная зарплата, по подсчетам аналитиков, достигла 64 тыс. руб., как и в соседнем Саратове, при 88 тыс. руб. в среднем по стране.
Чистый заработок составил 2,52 прожиточного минимума против 2,4 в среднем по России. Досуговых мест в городе насчитали около 3,3 тыс.