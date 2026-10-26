Суд в Волгограде рассмотрит дело о ложном сообщении о бомбе под вагоном поезда
Дзержинский районный суд Волгограда рассмотрит уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве на объекте социальной инфраструктуре (ч. 2 ст. 207 УК РФ), сообщили в южной транспортной прокуратуре.
По версии следствия, в августе 2026 года обвиняемый со своего телефона позвонил на единый номер диспетчерской службы экстренного реагирования и сообщил ложные сведения о том, что под одним из вагонов пассажирского поезда Волгоград — Астрахань заложено взрывное устройство.
Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено.