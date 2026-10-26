«Опора России» предложила Минфину и Госдуме свой вариант повышения налогов
Как стало известно “Ъ”, «Опора России» предложила Минфину и Госдуме смягчить налоговые новации, предложенные правительством в составе бюджетного пакета. Объединение просит сохранить действующие ставки в 13–15% для доходов по банковским вкладам, а для дивидендов ограничить максимальную ставку 18% вместо предложенных правительством 22%. Также предложена замена повышаемых штрафов для предпринимателей на предупреждения для незначительных налоговых правонарушений. Кроме того, «Опора» предлагает вернуться к теме заморозки порога доходов малого бизнеса, с которого возникает необходимость платить НДС, распространив ее и на патентную систему налогообложения.
В преддверии рассмотрения в Госдуме налогового законопроекта, внесенного правительством в составе бюджетного пакета, бизнес продолжает выдвигать предложения по смягчению предложенных мер. Глава «Опоры России» Александр Калинин направил замечания этого объединения к проекту (есть у “Ъ”) в Минфин и в Госдуму.
Как следует из письма, «Опора России» намерена возобновить дискуссию о дальнейшей судьбе патентной системы налогообложения (ПСН). «Опора» предлагает сохранить порог в 20 млн руб. без дальнейшего поэтапного снижения и для ПСН, которой такая заморозка не коснулась. Как отмечается в письме, для ИП, применяющих этот режим, превышение порога означает не просто обязанность платить НДС, а «полную утрату права на применение» ПСН с начала налогового периода и «необходимость пересчета обязательств по иному режиму, что в условиях невысокой маржинальности способно привести к убыточности и закрытию деятельности».
Также бизнес предлагает смягчить подход к обложению НДФЛ пассивных доходов. Пока на доходы от дивидендов или банковских вкладов, продажи долей в организациях планируется распространить полную шкалу ставок налога в 13–22% вместо 13–15%. По мнению «Опоры», это может подорвать привлекательность долгосрочных вложений и дивидендной модели, при этом отсутствие переходного периода спровоцирует досрочное изъятие средств из бизнеса.
В Минфине “Ъ” сообщили, что рассматривают различные предложения ведомств и бизнеса — те, что по итогам обсуждения будут признаны целесообразными, будут включены в поправки ко второму чтению проекта.