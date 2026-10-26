«Опора России» предложила Минфину и Госдуме свой вариант повышения налогов

Как следует из письма, «Опора России» намерена возобновить дискуссию о дальнейшей судьбе патентной системы налогообложения (ПСН). «Опора» предлагает сохранить порог в 20 млн руб. без дальнейшего поэтапного снижения и для ПСН, которой такая заморозка не коснулась. Как отмечается в письме, для ИП, применяющих этот режим, превышение порога означает не просто обязанность платить НДС, а «полную утрату права на применение» ПСН с начала налогового периода и «необходимость пересчета обязательств по иному режиму, что в условиях невысокой маржинальности способно привести к убыточности и закрытию деятельности».