Полис для главного

В 2025 году резко, более чем на 20%, выросло количество компаний, которые приобретали полисы страхования ответственности директоров. Число договоров достигло максимума за шесть лет, при этом объем сборов существенно снизился. Тем не менее сегмент остается привлекательным для страховщиков, которые рассчитывают на расширение клиентской базы.

По итогам 2025 года сборы страховщиков в сегменте страхования ответственности директоров (D&O, Directors & Officers Liability) снизились на 17%, до 4,5 млрд руб. Это произошло на фоне роста числа договоров более чем на 20%, до 850 штук — максимального показателя с 2020 года. Такие оценки приводит «РК Страховой брокер».

Страхование ответственности директоров защищает имущественные интересы управленцев и компании в случае предъявления претензий от третьей стороны. Полис возмещает расходы на юридическую защиту в ходе судебного процесса и на расследование, а также суммы присужденных убытков и выплаты в соответствии с внесудебными соглашениями. Однако он не покрывает налоги, штрафы и пени. Обычно полисы приобретаются компаниями без фиксации поименного списка застрахованных лиц.

Снижение совокупных сборов на фоне роста договоров объясняется структурными изменениями в портфеле и поведении клиентов, говорят эксперты. «Ранее в основном данным видом страхования интересовались крупные холдинги, промышленные предприятия. В отраслевой структуре лидируют металлургия и добывающая промышленность, ТЭК, ИТ-сектор, а также транспорт и перевозчики»,— отмечают в СОГАЗе. Кроме того, полисы D&O традиционно приобретали предприятия финансового сектора и экспортно ориентированные компании, особенно те, кто привлекает проектное финансирование или работает на международных рынках, отмечает директор корпоративного страхования «СберСтрахования» Зара Геворкян. В частности, из отчетности ВТБ за 2025 года следует, что ответственность топ-менеджмента застрахована на 5 млрд руб., а цена полиса составила около 90 млн руб.

Однако в последнее время увеличилось число договоров для среднего бизнеса. Такие компании приобретают полисы, чтобы повысить инвестиционную привлекательность, поскольку его наличие повышает доверие инвесторов, отмечает госпожа Геворкян. «Когда застрахована ответственность менеджмента, собственнику спокойнее в том плане, что, если есть убытки от ошибок менеджмента, у него есть дополнительный источник для их компенсации в виде страхового возмещения»,— поясняет советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков.

При этом страховые лимиты, а соответственно, и стоимость ниже, чем у крупных компаний. Для среднего бизнеса с оборотом 1–5 млрд руб. в год и лимитом ответственности 50–300 млн руб. стоимость полиса может составлять 0,15–1 млн руб., отмечает руководитель практики по страхованию имущества и ответственности АСТ Денис Титов. В сегменте крупного корпоративного сектора, где оборот превышает 10 млрд руб. в год, а лимиты составляют нескольких миллиардов рублей, стоимость страховки достигает 1–10 млн руб., указывает эксперт.

Кроме того, число договоров растет вслед за внутренними рисками. За последние пять лет российские суды вынесли решений о взыскании убытков с директоров и руководителей компаний на сумму более 291 млрд руб. в рамках гражданско-правовых разбирательств, следует из данных «РК Страхового брокера». Наиболее жесткая практика складывается по делам о субсидиарной ответственности: из 32 тыс. рассмотренных дел почти 60% были удовлетворены судами.

При этом крупные участники рынка — «АльфаСтрахование», «Росгосстрах» и «СберСтрахование» — говорят о снижении среднего тарифа. Из покрытий большинства российских холдингов ушли дорогие трансграничные риски, связанные с иностранными юрисдикциями и спорами за рубежом, поясняет Иван Рыбаков. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, средний тариф опустился ниже 1% и сейчас составляет 0,6–0,9%.

Несмотря на снижение тарифов, сегмент остается привлекательным для страховщиков. По данным «РК Страхового брокера», в 2025 году в сегменте работали уже 25 компаний, в полтора раза больше, чем годом ранее. Стимулом служит долгосрочный характер договоров, что обеспечивает стабильную клиентскую базу и развитие кросс-продаж, «позволяя страховщикам предлагать клиентам смежные продукты», отмечает Денис Титов.

Юлия Пославская