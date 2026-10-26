Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».
В 19:10 мск 26 октября диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей в Севастополе до следующей команды о введении ограничений.
Жителей и гостей города просят после восстановления электроснабжения в доме не включать все электроприборы одновременно. Технику необходимо подключать к питанию постепенно, так как после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.
Ранее сообщалось, что по команде ЧРДУ в Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения. Мера была необходима для устранения перегрузки электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме.