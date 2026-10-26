Режим временного ограничения электроснабжения в Севастополе снят

Жителей и гостей города просят после восстановления электроснабжения в доме не включать все электроприборы одновременно. Технику необходимо подключать к питанию постепенно, так как после отсутствия напряжения резкая нагрузка на сеть может привести к повторным авариям и перегрузкам.