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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

По команде ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Мера необходима для устранения перегрузки электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».
«Следуем графику “2 через 6” — четыре очереди. Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без электроснабжения», — говорится в сообщении электросетевого предприятия.
С 16:00 до 18:00 электроснабжение подается потребителям второй очереди, остальные временно отключаются. Если ситуация не изменится, специалисты продолжат действовать по этому принципу. Списки адресов по очередям опубликованы на сайте предприятия.
В данный момент обстановка в энергосистеме Республики Крым остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.
Алина Зорина