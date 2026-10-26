В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения
По команде ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Мера необходима для устранения перегрузки электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме. Об этом сообщает пресс-служба «Севастопольэнерго».
«Следуем графику “2 через 6” — четыре очереди. Каждые два часа электроснабжение поочередно подается потребителям одной из четырех очередей. В это время остальные три очереди остаются без электроснабжения», — говорится в сообщении электросетевого предприятия.
С 16:00 до 18:00 электроснабжение подается потребителям второй очереди, остальные временно отключаются. Если ситуация не изменится, специалисты продолжат действовать по этому принципу. Списки адресов по очередям опубликованы на сайте предприятия.
В данный момент обстановка в энергосистеме Республики Крым остается нестабильной. При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.