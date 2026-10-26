Имущество банкротящегося АО ПДК «Апшеронск» оценили в 213 млн рублей

По данным системы « СПАРК-Интерфакс», ПДК «Апшеронск» зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — производство пиломатериалов. В 2005 году общество приступило к реализации инвестпроекта по развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий. В проект вкладывался холдинг «Индустриальный союз Кубани», подконтрольный российско-украинскому бизнесмену Олегу Мкртчану.