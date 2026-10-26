Имущество банкротящегося АО ПДК «Апшеронск» оценили в 213 млн рублей
Конкурсный управляющий АО Промышленно-девелоперская компания «Апшеронск» Александр Володин опубликовал скорректированный отчет об оценке имущества должника. Согласно документу, общая рыночная стоимость активов предприятия составляет 213,01 млн рублей, что значительно превышает их балансовую стоимость в 2,9 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Оценка проводилась по состоянию на 1 февраля 2026 года в рамках дела о банкротстве. В нее вошли: машины, оборудование и транспорт (залоговые): 165,15 млн руб. (балансовая стоимость — 785,7 тыс. руб.); машины, оборудование и инвентарь (незалоговые): 20,39 млн руб. (балансовая стоимость — 842,5 тыс. руб.);
Доля в 25% в уставном капитале ООО Профилакторий «Светлый»: 27,47 млн руб. (балансовая стоимость — 1,27 млн руб.).
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПДК «Апшеронск» зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — производство пиломатериалов. В 2005 году общество приступило к реализации инвестпроекта по развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий. В проект вкладывался холдинг «Индустриальный союз Кубани», подконтрольный российско-украинскому бизнесмену Олегу Мкртчану.
Отчет подготовлен оценщиками Павлом Гавриковым и Анатолием Карташевым (СРО «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков»). Экспертное заключение СРО подтвердило, что документ соответствует требованиям законодательства и стоимость объектов подтверждена.
Как пояснил конкурсный управляющий, ранее опубликованное сообщение в ЕФРСБ от 6 октября было аннулировано из-за технической ошибки. Корректная версия отчета была включена в реестр 26 октября 2026 года. Оцененное имущество будет выставлено на торги для погашения требований кредиторов.
Ранее Верховный суд (ВС) РФ встал на сторону Фонда промышленных активов (дочернее общество Внешэкономбанка (ВЭБ), созданное для реструктуризация долгов), оставив в силе решения нижестоящих инстанций об исключении из конкурсной массы АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс "Апшеронск"» (ПДК «Апшеронск») 197 объектов недвижимости. Таким образом, попытки Министерства экономики Краснодарского края и конкурсного управляющего отстоять эти активы (здания, сооружения и земельные участки) не увенчались успехом.