Активы ушли к «дочке» кредитора
Из конкурсной массы ПДК «Апшеронск» исключили 197 объектов недвижимости
12.10.2026, 06:51
Верховный суд России отказал министерству экономики Краснодарского края и конкурсному управляющему АО «ПДК „Апшеронск“» в пересмотре дела об исключении из конкурсной массы 197 объектов недвижимости. Активы закреплены за Фондом промышленных активов («ВЭБ.РФ») как имущество осужденного за мошенничество российско-украинского бизнесмена Олега Мкртчана — в счет его долга в 198,4 млрд руб. Конкурсный управляющий и краевое минэкономики настаивали, что исключение столь значительной части имущества лишит кредиторов возможности удовлетворить свои требования.
Верховный суд (ВС) РФ встал на сторону Фонда промышленных активов (дочернее общество Внешэкономбанка (ВЭБ), созданное для реструктуризация долгов), оставив в силе решения нижестоящих инстанций об исключении из конкурсной массы АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс „Апшеронск“» (ПДК «Апшеронск») 197 объектов недвижимости. Таким образом, попытки Министерства экономики Краснодарского края и конкурсного управляющего отстоять эти активы (здания, сооружения и земельные участки) не увенчались успехом.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПДК «Апшеронск» зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — производство пиломатериалов. В 2005 году общество приступило к реализации инвестпроекта по развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий. В проект вкладывался холдинг «Индустриальный союз Кубани», подконтрольный российско-украинскому бизнесмену Олегу Мкртчану.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2013 году «ВЭБ.РФ» заключила с АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс „Апшеронск“» кредитное соглашение. Предприятие получило 5,77 млрд руб. несколькими траншами с процентной ставкой 11,8%. Строительные и монтажные работы завершились в 2014 году, тогда же был осуществлен пробный выпуск плиты МДФ. Но на проектную мощность предприятию выйти не удалось. В 2023 году ПДК «Апшеронск» признали несостоятельным (банкротом) с суммой требований 15 млрд руб. Крупнейшим кредитором должника является госкорпорация «ВЭБ.РФ».
В 2019 году Олег Мкртчан приговором Московского городского суда был признан виновным в особо крупном мошенничестве с кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Этим же приговором удовлетворен гражданский иск Фонда промышленных активов: с Мкртчана в пользу фонда взысканы 198,4 млрд руб. Имущество предприятия рассматривается как фактически принадлежащее осужденному. Поэтому арбитражный суд указал, что это имущество не может быть использовано для расчетов с другими кредиторами предприятия, а должно пойти на погашение долга перед фондом.
В кассационной жалобе министерство экономики Краснодарского края просило отменить эти решения. По мнению министерства, исключение из конкурсной массы должника столь значительной части его имущества может привести к невозможности удовлетворения требований кредиторов, в том числе задолженности перед бюджетом Краснодарского края и по заработной плате работникам.
По данным конкурсного управляющего АО «ПДК „Апшеронск“», объем исключенного имущества составляет 47% от общего имущественного комплекса должника балансовой стоимостью более 10,1 млрд руб. В конкурсной массе осталось имущество на 5,4 млрд руб. — 53% от общего объема. Суд счел, что этого достаточно для расчетов с кредиторами.
Суды также отклонили аргумент о том, что спорное имущество (деревообрабатывающий комплекс) является единым производственным объектом, подлежащим продаже в составе единого лота, поскольку раздельная реализация не позволит использовать его части в производстве.
Суды указали, что конкурсный управляющий и корпорация «ВЭБ.РФ», обладающая 99% голосов в реестре требований (в том числе 3,6 млрд руб. залоговых обязательств), вправе заключить соглашение о совместной продаже имущества единым лотом для максимизации экономического эффекта.
«Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного суда РФ судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований в связи с доводами жалоб не установлено», — сказано в определении ВС.