Активы ушли к «дочке» кредитора

В 2019 году Олег Мкртчан приговором Московского городского суда был признан виновным в особо крупном мошенничестве с кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Этим же приговором удовлетворен гражданский иск Фонда промышленных активов: с Мкртчана в пользу фонда взысканы 198,4 млрд руб. Имущество предприятия рассматривается как фактически принадлежащее осужденному. Поэтому арбитражный суд указал, что это имущество не может быть использовано для расчетов с другими кредиторами предприятия, а должно пойти на погашение долга перед фондом.