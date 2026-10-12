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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Активы ушли к «дочке» кредитора

Из конкурсной массы ПДК «Апшеронск» исключили 197 объектов недвижимости

12.10.2026, 06:51
Верховный суд России отказал министерству экономики Краснодарского края и конкурсному управляющему АО «ПДК „Апшеронск“» в пересмотре дела об исключении из конкурсной массы 197 объектов недвижимости. Активы закреплены за Фондом промышленных активов («ВЭБ.РФ») как имущество осужденного за мошенничество российско-украинского бизнесмена Олега Мкртчана — в счет его долга в 198,4 млрд руб. Конкурсный управляющий и краевое минэкономики настаивали, что исключение столь значительной части имущества лишит кредиторов возможности удовлетворить свои требования.

Александр Манзюк / Коммерсантъ

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Верховный суд (ВС) РФ встал на сторону Фонда промышленных активов (дочернее общество Внешэкономбанка (ВЭБ), созданное для реструктуризация долгов), оставив в силе решения нижестоящих инстанций об исключении из конкурсной массы АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс „Апшеронск“» (ПДК «Апшеронск») 197 объектов недвижимости. Таким образом, попытки Министерства экономики Краснодарского края и конкурсного управляющего отстоять эти активы (здания, сооружения и земельные участки) не увенчались успехом.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ПДК «Апшеронск» зарегистрировано в 2000 году. Основной вид деятельности — производство пиломатериалов. В 2005 году общество приступило к реализации инвестпроекта по развитию комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, столярных и мебельных изделий. В проект вкладывался холдинг «Индустриальный союз Кубани», подконтрольный российско-украинскому бизнесмену Олегу Мкртчану.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в 2013 году «ВЭБ.РФ» заключила с АО «Производственно-деревообрабатывающий комплекс „Апшеронск“» кредитное соглашение. Предприятие получило 5,77 млрд руб. несколькими траншами с процентной ставкой 11,8%. Строительные и монтажные работы завершились в 2014 году, тогда же был осуществлен пробный выпуск плиты МДФ. Но на проектную мощность предприятию выйти не удалось. В 2023 году ПДК «Апшеронск» признали несостоятельным (банкротом) с суммой требований 15 млрд руб. Крупнейшим кредитором должника является госкорпорация «ВЭБ.РФ».
В 2019 году Олег Мкртчан приговором Московского городского суда был признан виновным в особо крупном мошенничестве с кредитами (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Этим же приговором удовлетворен гражданский иск Фонда промышленных активов: с Мкртчана в пользу фонда взысканы 198,4 млрд руб. Имущество предприятия рассматривается как фактически принадлежащее осужденному. Поэтому арбитражный суд указал, что это имущество не может быть использовано для расчетов с другими кредиторами предприятия, а должно пойти на погашение долга перед фондом.
В кассационной жалобе министерство экономики Краснодарского края просило отменить эти решения. По мнению министерства, исключение из конкурсной массы должника столь значительной части его имущества может привести к невозможности удовлетворения требований кредиторов, в том числе задолженности перед бюджетом Краснодарского края и по заработной плате работникам.
По данным конкурсного управляющего АО «ПДК „Апшеронск“», объем исключенного имущества составляет 47% от общего имущественного комплекса должника балансовой стоимостью более 10,1 млрд руб. В конкурсной массе осталось имущество на 5,4 млрд руб. — 53% от общего объема. Суд счел, что этого достаточно для расчетов с кредиторами.
Суды также отклонили аргумент о том, что спорное имущество (деревообрабатывающий комплекс) является единым производственным объектом, подлежащим продаже в составе единого лота, поскольку раздельная реализация не позволит использовать его части в производстве.
Суды указали, что конкурсный управляющий и корпорация «ВЭБ.РФ», обладающая 99% голосов в реестре требований (в том числе 3,6 млрд руб. залоговых обязательств), вправе заключить соглашение о совместной продаже имущества единым лотом для максимизации экономического эффекта.
«Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного суда РФ судебных актов в порядке кассационного производства являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Таких оснований в связи с доводами жалоб не установлено», — сказано в определении ВС.

Наталья Решетняк

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